La magia dell’Olimpico Rosella Sensi fiera | Come diceva mio padre tifosi romanisti unici

È stata un serata di grande emozione e spettacolo quella di ieri, con la Roma che ha battuto 2-1 l’Athletic Bilbao conquistando così il primo atto degli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Claudio Ranieri ha saputo ribaltare il risultato di una partita che l’aveva vista passare in svantaggio ad inizio secondo tempo. Le reti prima di Angelino e poi all’ultima goccia di sudore di Shomurodov hanno invece regalato un’altra notte di successi in campo continentale.A spingere la Roma è stato anche uno Stadio Olimpico da favola, che si è meritato questa vittoria per tutto il supporto e la spinta nei confronti della squadra. A dimostrare il grande affetto e calore sono stati tutti ipresenti che hanno accolto l’appello della Curva Sud rendendo completamente giallorosso lo stadio e regalando un’atmosfera da brividi che i capitolini hanno saputo trasformare in energie positive credendo fino all’ultimo secondo nella possibilità di vincere il match.