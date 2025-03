Secoloditalia.it - La “maestrina” Schlein vuole decidere cos’è giusto per gli Stati Ue. Qualcuno le dica che conta come il due di picche

Leggi su Secoloditalia.it

In Italia si misura con l’esplosione del partito, in Europa con l’irrilevanza all’interno del gruppo dei Socialisti, di cui pure il Pd rappresenta la delegazione più numerosa. Ciononostante Ellyrimane convinta di poter dire agli altri cosa fare, decretando cosa siae cosa sia sbagliato. «Il punto è che può anche essere facoltativo, ma rimane sbagliato», ha sentenziato, in una lunga intervista al Corriere della Sera, a proposito dell’utilizzo dei fondi di coesione nell’ambito di ReArmEu.e la pretesa di dire cosa siae cosa sbagliato per gliUeLa cautela sull’utilizzo dei fondi di coesione per la spesa militare è questione che mette d’accordo un po’ tutti trasversalmente. In Italia, poi, il governo ha anticipato che non ha intenzione di servirsene. Di più, si deve proprio all’iniziativa italiana e, nello specifico, del commissario Raffaele Fitto, il fatto che ai singolimembri sia stata assicurata la possibilità di scelta.