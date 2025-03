Linkiesta.it - La libertà di imparare un lavoro, in un ristorante

Leggi su Linkiesta.it

InGalera, nella casa di reclusione di Bollate, è undavvero speciale, fin dal nome così esplicito, uno tra i primi in Italia a tentare la formula del recupero sociale attraverso la ristorazione. Una storia iniziata nel 2004: il 14 febbraio scorso una cena-evento ha festeggiato i vent’anni della Cooperativa Abc La Sapienza in Tavola, un servizio di catering di livello offerto da una squadra di cuochi, camerieri e soci interni ed esterni ad aziende, pubblica amministrazione, università, associazioni, mondo del non profit e privati in occasione di convegni, compleanni, matrimoni, battesimi, e ogni sorta di eventi.Creata con lo scopo di dare una formazione professionale e un’occasione diai detenuti, ribaltando l’immagine comune del carcere che evoca paure e diffidenza, la cooperativa durante la sua attività ha curato con successo più di ottocento eventi, ricevendo l’attestato di Unioncamere Lombarde e Camera di Commercio di Milano di “Migliori buone prassi di responsabilità sociale in Lombardia”.