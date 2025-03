Unlimitednews.it - La Lazio vince 2-1 in casa Viktoria Plzen, Isaksen gol al 98?

(REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Colpaccio esterno della, che nell’andata degli ottavi di finale di Europa Leagueindelper 1-2: una gara pazza, in cui i biancocelesti soffrono e rischiano la sconfitta, complici anche le espulsioni di Rovella e Gigot, ma risolta dalla rete dial 98‘.Baroni deve fare a meno di Zaccagni, uscito acciaccato dalla partita contro il Milan, e lancia Noslin dal 1?. Marusic torna titolare a destra, mentre in porta ecco Provedel. Inizio frizzante per i biancocelesti, soprattutto consubito al centro delle operazioni, ma sono i padroni dia trovare il gol all’11’: il gol di Sulc, però, viene annullato dopo on-field review per la posizione di offside di Dweh nel disturbo a Marusic.Lo spavento scuote la, che si proietta subito in avanti e passa in vantaggio al 18? con Romagnoli, che sul secondo palo devia in rete la sponda di Noslin su angolo battuto da Pedro.