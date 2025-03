Romadailynews.it - La Lazio in nove doma i cechi del Viktoria Plzen

Che fatica, ma alla fine lace l’ha fatta ad avere ragione deidel. E ancora una volta un gol biancoceleste all’ultimo minuto del tempo di recupero. Autore del definitivo 2-1 degli ospiti è lui, il motore dell’attacco romano: Isaksen.Di eroi ladeve ricordarne altri due, oltre a Romagnoli autore del primo gol: Rovella e Gigot. Sì, meritano la medaglia che si deve ai caduti, tutti e due “giustiziati” al 77’ il primo e al 93’ il secondo da un arbitro generoso dispensatore di cartellini gialli (due ai romani e due ai) e rossi. Menzione d’onore anche a Patric, riuscito a guadagnarsi il giallo un minuto dopo essere sceso in campo.Vincere incontro undici, e per di più fuori casa, è un’impresa memorabile. Vincere al 98’ no, è solo un’abitudine biancoceleste, un vezzo per far apprezzare maggiormente il successo dai propri tifosi.