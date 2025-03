Agi.it - La gaffe della Federazione inglese di cricket con il Papa

AGI -dicostretta a scusarsi conFrancesco dopo un infelice tweet sul mercoledì delle Ceneri. "Even Pope Francis loves the Ashes", anche ilama le Ceneri, aveva postato su X giocando sul nomepiù antica competizione internazionale di, The Ashes. Il messaggio era apparso sull'account 'Pontifex' a commento delle parole dell'omelia di Bergoglio per l'inizioQuaresima: "Le ceneri (ashes) ci ricordano chi siamo. Questo ci fa bene. Ci ridimensiona, spunta le asprezze dei nostri narcisismi, ci riporta alla realtà, ci rende più umili e disponibili gli uni verso gli altri". Labritannica si è scusata "per qualunque offesa sia stata arrecata" all'88enne, ricoverato dal 14 febbraio al Gemelli, per quello che ha definito "l'improvvido" tweet, e ha fatto sapere di averlo "prontamente rimosso".