Iltempo.it - La fuga di Furlan dal Pd con bordata a Schlein: “Sofferenza per le scelte sul lavoro”

Leggi su Iltempo.it

«È una scelta sofferta, maturata dopo una lunga riflessione. Ringrazio le colleghe e i colleghi e la segretaria Ellyper questi due anni importanti dima la mia decisione purtroppo non poteva più attendere». È con queste parole che la senatrice Anna Maria, in un'intervista al Corriere della Sera, dà il benservito al Partito democratico, spiegando le ragioni del suo passaggio a Italia viva: «Il tema delè per me caratterizzante, rappresenta l'impegno di una vita. Purtroppo molto spesso mi sono trovata nel dibattito e nelleche il Pd ha fatto a non condividere alcune impostazioni, penso per esempio al salario minimo legale. Fissare per legge il minimo salariale rischia di indebolire la contrattazione. Per me sono i contratti nazionali firmati da Cgil Cisl e Uil a definire i minimi salariali».