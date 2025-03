Tvzap.it - La famosa attrice trovata morta in casa: è giallo

La statunitense ed ex moglie di David Hasselhoff, è stata nella sua abitazione di Los Angeles all'età di 61 anni. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, l'ipotesi più accreditata è quella di un suicidio. La in È stata in l'statunitense Pamela Bach. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata con una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Tuttavia, la donna non avrebbe lasciato alcun biglietto d'addio. A dare l'allarme sarebbero stati i suoi familiari, preoccupati per l'assenza di risposte ai loro tentativi di contattarla.