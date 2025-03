Ilfattoquotidiano.it - La fake news su Marco Panichi, preparatore di Jannik Sinner: la verità sulle sue parole (di 9 mesi fa) su Djokovic

Una frase detta novefa, estrapolata dal contesto e stravolta nel suo significato, è bastata per scatenare un putiferio attorno a, stimato professionista del mondo del tennis, oggiatletico die prima al servizio di Novak. Il 61enne romano in queste ore è rimasto vittima di unache ha avuto una eco rilevante, soprattutto tra gli hater del mondo della racchetta. Tutto per un semplice post su X di un utente, che ha condiviso un vecchio video dia SuperTennis, risalente a maggio 2024. Nessuno però ha evidentemente verificato la data di quel video, che è stato ripreso da diversi siti italiani, ma anche stranieri (in particolare serbi), per di più stravolgendo ledelatletico. Che, forse non a caso, ha di recente chiuso il suo account Instagram.