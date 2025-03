La doppia vita di Andrea Prospero | 5 cellulari tre carte di credito e la famiglia che non sapeva nulla

Leggi su Open.online

aveva una. Anche se i suoi genitori non lono, alla carriera universitaria aveva affiancato quella di cracker: esperto di programmi e sistemi informatici che tende a derubare il prossimo. Il 19enne di Lanciano non aveva fatto saperenemmeno alla gemella Anna. Il Corriere della Sera ricorda cheè morto la mattina di venerdì 24 gennaio per overdose di psicofarmaci e oppioidi. Aveva ottenuto un alloggio e mille euro di sostegno. Ma aveva anche cinque, 60 sim telefoniche e tredi.Il padre MicheleIl padre Michele dice che il ragazzo non brillava per i voti in informatica all’istituto tecnico. Ma a quanto pare frequentava molti canali Telegram, poi abbandonati dagli astanti alla notizia del decesso con tanto di cancellazione delle chat.