La donna dispersa dopo il crollo di una palazzina a Bari è stata estratta viva dalle macerie

Ieri sera lache da ventiquattr’ore risultavaildi unadi cinque piani nel quartiere Carrassi di, in via Edmondo De Amicis, è. La settantaquattrenne Rosalia De Giosa si trova attualmente in ospedale,che i soccorritori l’hanno trasportata lì d’urgenza. L’edificio era collassato su se stesso nel pomeriggio di mercoledì cinque marzo. Le autorità lo avevano dichiarato pericolante e inagibile e fatto sgomberare a febbraio del 2024, ma alcuni inquilini -tra i quali la stessa De Giosa- vivevano ancora lì.La procura diha aperto un’inchiesta. Il comune, infatti, aveva informato dei possibili rischi le venti famiglie che abitavano nella. I residenti avevano avuto il permesso di recuperare i loro effetti personali, ma sembra che lanon abbia mai abbandonato la sua abitazione.