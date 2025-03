Dilei.it - La Dolce Attesa di Paolo Sorrentino al Salone del Mobile 2025

Nasce La, un’installazione aldelche esplora un’esperienza comune: l’. Spesso transitiamo in spazi che sospendono le nostre attività, senza interagire davvero con essi; Il regista premio Oscardissolve quell’in un gioco di luci, sospeso tra cinema e architettura. Il design diventa emozione, il cinema un luogo da abitare, attraversare, sentire.Posizionata all’ingresso dei padiglioni 22-24 deldel, l’installazione nasce dalla collaborazione trae Margherita Palli, scenografa di fama internazionale. La sensibilità teatrale di Palli si intreccia con l’estetica del regista, offrendo ai visitatori una nuova prospettiva su uno spaccato delle nostre giornate.Fonte: Margherita PalliIl progetto LadiConalla Milano Design Weekil tempo si dissolve tra luce e architetturaNei suoi film,trasfigura la realtà in immagini dense, stratificate, spesso racchiuse in scenografie meta-narrative: si pensi ai salotti romani de La grande bellezza o alla villa sul mare di Partenope.