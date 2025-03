Sport.quotidiano.net - LA DIFESA, SPEZIA: VOTO 8. Una retroguardia bunker. Nessuno sta facendo meglio in B

Leggi su Sport.quotidiano.net

Solidità, affiatamento e continuità: il pacchetto difensivo delloè il migliore dell’intero torneo cadetto. Luca D’Angelo ha gettato le basi del suo lavoro nella scorsa stagione, quando è riuscito a trovare dei punti di riferimento affidabili, in grado di contribuire a trascinare la barca ligure lontano dalle acque agitatissime dei fondali della graduatoria. Ripartendo da capitan Petko Hristov e dal talento di casa Nicolò Bertola, loha allestito un reparto arretrato in grado di chiudere 13 delle 28 gare di campionato fin qui disputate con la porta inviolata. Merito anche del polacco Przemyslaw Wisniewski e del ceco Ales Mateju, i quattro elementi che da agosto a oggi si sono avvicendati le tre maglie della linea più arretrata dello scacchiere bianconero. Abilissimi nel gioco aereo ma capaci anche di sprigionare una buona rapidità sia nel corto che nel medio raggio, i difensori spezzini si sono messi in mostra anche dalla parte opposta del campo: sono 7 le reti siglate complessivamente dagli elementi difensivi della formazione guidata da Luca D’Angelo.