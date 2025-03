La dieta ferrea e il dilemma sui chili Lukaku spiazza | Il mio peso forma è un altro

Leggi su Spazionapoli.it

Il segreto della, il dimagrimento a Napoli e la rivelazione shock sul suo: parla RomeluDa anni ormai quando si parla di Romelutra i temi centrali affrontati c’è quello della suafisica. Big Rom è un attaccante robusto, molto muscoloso e con una struttura fisica pesante. A volte si è dubitato delle sue condizioni. O ci si è preoccupati preventivamente dei suoi, prima ancora di un suo eventuale trasferimento.Ad esempio, prima di sbarcare a Napoli la piazza era scettica sulle sue condizioni atletiche, poiché al Chelsea non si allenava in gruppo. Conte ha garantito sul giocatore, inserendolo tra i top player allenati e tra i migliori professionisti in circolazione. Soprattutto dipingendolo come un ragazzo d’oro per il suo carattere.Eppure, per mesi si è dibattuto sullaatletica, sullae sul suo: oramette un freno a tutto questo e chiarisce.