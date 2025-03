Ilrestodelcarlino.it - La denuncia di Cesena Siamo Noi: "Mattanza di alberi in città senza spiegazioni ragionevoli"

Insarebbe in corso unadi, secondoNoi, con un taglio di piante che la forza civica reputa generalizzato e indiscriminato. "Tra gli ultimi tagliti – afferma – vi sono i numerosi pini di via Certaldo, i bellissimi lecci in zona Torre del Moro nei pressi di via San Remo e i pini in via Zoli. La giustificazione sempre più comune per il taglio degliè la presunta pericolosità dovuta alla loro inclinazione o allo stato di salute, ma il taglio di un albero deve essere preceduto da una valutazione accurata da parte di esperti qualificati". SecondoNoi ciò non avverrebbe e "il taglio indiscriminato in aree pubbliche e private è diventato un fenomeno crescente, preannunciato sempre più frequentemente solo dall’apparizione di segni sugli, semplici X tracciate sui tronchi che identificano gliche di lì a poco verranno abbattuti".