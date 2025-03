Ilfoglio.it - La decisione della Cassazione: il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti

Ildelperché "l'obbligo del soccorso in mare corrisponde a una antica regola di carattere consuetudinario”. Lo hanno scritto i giudici delle sezioni unite, accogliendo il ricorso presentato da un gruppo diche furono trattenuti a cui per dodici giorni – dal 16 al 25 agosto del 2018 – sulla banchina del porto di Catania, in quanto gli fu impedito di sbarcare dalla naveGuardia costiera che li aveva soccorsi in mare, per volere dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nell'istanza si chiedeva la condanna delitaliano ai danni non patrimoniali determinati neidalla privazionelibertà. Spetterà al giudice di merito quantificare l'importo del danno da. “L'obbligo - hanno aggiunto i giudici - rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere per tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità e come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare" Gli ermellini hanno escluso che il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco deipossa considerarsi quale “atto politico sottratto al controllo giurisdizionale”.