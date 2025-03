Lanotiziagiornale.it - La crociata del Ppe contro le Ong: aperta un’indagine sui fondi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Unione europea ha trovato un nuovo capro espiatorio. Non sono le multinazionali che influenzano le politiche economiche a suon di finanziamenti, né i gruppi di pressione dell’industria fossile che rallentano la transizione ecologica. No, il problema sono le organizzazioni non governative. Quelle che operano nel Mediterraneo per salvare vite umane, quelle che denunciano gli abusile persone migranti, quelle che insistono affinché l’Unione mantenga almeno una parvenza di coerenza con i principi che proclama.È il Partito Popolare Europeo a guidare l’ennesima. Il gruppo conservatore ha spinto perparlamentare sui finanziamenti della Commissione alle ONG, insinuando che queste ricevanopubblici per fare lobbying in favore dell’agenda verde e dei diritti umani.