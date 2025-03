Udine20.it - La Corsa delle Rose a Lignano Sabbiadoro domenica 6 aprile

Divertimento, benessere, solidarietà. Tra un mese esatto,, torna lo spettacolo della, manifestazione podistica aperta a tutti che percorrerà lo splendido lungomare di.Per lasi tratta della sesta edizione e anche quest’anno, come nelle precedenti tre edizioni, la manifestazione andrà a collocarsi all’inizio della primavera, diventando uno degli appuntamenti d’apertura della stagione nella rinomata località balneare friulana.Gli organizzatori – il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di, la Onlusin Fiore,Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village – l’hanno pensata come unadedicata soprattutto al mondo femminile, ma la partecipazione sarà aperta a tutti: uomini e donne.