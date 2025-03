Tpi.it - La confusione sulla piazza per l’Europa e la propaganda bellicista che oscura la democrazia nell’Ue

Vivere con sconcerto, esitazione,e incredulità è diventata ormai pratica quotidiana nei momenti in cui la gente si ritrova attorno alle tavole familiari per ascoltare le notizie dei telegiornali della sera.Ogni giorno sempre peggio, ogni giorno una frase in più e peggiorativa rispetto al giorno precedente, con parole pesanti: guerra, armamenti, scudo nucleare, Hitler, Napoleone. Oppure con gli eterni e sempre nuovi sinonimi dell’ipocrisia politica: invasore, invaso, peacekeeper, pace giusta, diplomazia e chiacchiere, chiacchiere infinite, in un mainstream di interventisti, parolai, pistoleri delle battute rapide e pericolose. E ancora pubblicità, e poi il calcio per dimenticare.È questo il profondo senso di solitudine che punta all’isolamento della gente comune, all’alienazione, all’abbandono e al nichilismo intellettuale di un’intera cittadinanza.