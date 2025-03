Iodonna.it - La conduttrice tv e il compagno sono stati paparazzati in un centro medico dove ci sono diversi ambulatori: dalla dermatologia... all'ostetricia

Leggi su Iodonna.it

Potrebbe esserci un altro baby vip in arrivo nello star system italiano: Ilary Blasi potrebbe essere incinta. Lapotrebbe essere in attesa del quarto figlio, il primo con l’imprenditore Bastian Muller, con il quale fa coppia dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. A stuzzicare la curiosità dei fan è il settimanale Oggi che ha paparazzato lain un. Ilary Blasi romantica: lo slip dress blu notte sulla spiaggia delle Maldive X Leggi anche › Da Jennifer Lawrence a Gisele Bundchen: le star mamme nel 2025 Ilary Blasi e Bastian Muller in unRoma, zona Eur.