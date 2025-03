Amica.it - “La città proibita”: il nuovo film di Gabriele Mainetti con Marco Giallini e Sabrina Ferilli

Leggi su Amica.it

(askanews) – Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out,arriva al cinema dal 13 marzo (in 400 sale) con Laproibita. Unpieno di contaminazioni, tra scene da kung fu movie alla Tarantino e la Roma multietnica dell’Esquilino, con personaggi pieni di umanità. Racconta la storia di Mei (Yaxi Liu), misteriosa ragazza che dalla Cina arriva nella Capitale per cercare sua sorella e dopo vari giri si ritrova nel ristorante “da Alfredo” il cui proprietario (Luca Zingaretti) è sparito con un’altra donna, lasciando la mogliee il figlio interpretato da Enrico Borello nei guai e tra i debiti. Il ragazzo e Mei capiscono presto di avere un problema in comune, tra amore e vendette da compiere.GUARDA LE FOTO: Una vita da La: “È il cinema che fa sognare”: «Una Roma proibita, un’amore proibito, che parte da una Cina dove è proibito avere più di un figlio, quindi ci sembrava il titolo perfetto.