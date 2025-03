Formiche.net - La Cina e le amare verità. Che cosa insegna a Pechino il Congresso del Popolo

La sensazione è che ildelabbia partorito una sorta di consapevolezza di fondo per la: i dazi imposti dagli Stati Uniti possono far male al Dragone, specialmente in un frangente in cui la seconda economia globale non tira come dovrebbe. E che sia necessaria un’ulteriore spinta al Pil, è chiaro anche questo alle alte sfere del governo.LA CONSAPEVOLEZZA CINESEPartendo proprio dall’anemia ormai sedimentata dell’economia cinese, come raccontato da questo giornale, i maxi piani messi a terra dal governo parlano di un deficit a oltranza, al 4% per il 2025, ai massimi da 30 anni e di un tetto massimo delle obbligazioni governative per il 2025 pari 11.860 miliardi di yuan, con un aumento di 2.900 miliardi rispetto all’anno precedente, in parte proprio per sostenere il disavanzo.