Bergamonews.it - La casa: il nuovo inizio di una vita senza violenza

Leggi su Bergamonews.it

Sette appartamenti, sette passi per altrettante donne verso la completa autonomia. Sono quelli a disposizione delle vittime die dei loro figli, grazie a ‘Libere ae nella. Percorsi di autonomia abitativa per donne in fuoriuscita dalla’ dell’associazione Aiuto Donna di Bergamo. Il progetto ha il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca.“Oltre che di accoglienza, supporto psicologico e legale, queste donne hanno bisogno anche di un’assistenza economica, che permetta loro di proseguire con successo il proprio percorso di emancipazione”, spiega Oliana Maccarini, presidentessa di associazione Aiuto Donna di Bergamo. Un percorso graduale: lasciate le case rifugio (prima sistemazione dopo la richiesta di aiuto) le donne si trasferiscono in appartamenti, talvolta condivisi con altre, con il supporto delle educatrici.