Sport.quotidiano.net - La carica di oltre mille runner il 16 marzo a Vigevano. Dalla mezza maratona alla Stracittadina. Al via la Scarpadoro

Ladiventa maggiorenne. Appuntamento il 16con il contenitore di gare organizzato dall’Atleticae dal Comune di: Half Marathon, Stradi 10,2 chilometri,di 4 chilometri, Scapadoro Ability riservata agli atleti diversamenti abili e 4 Zampe, la corsa dei cani con i loro proprietari il cui ricavato sarà devoluto all’Adai, l’associazione che gestisce il canile cittadino. Tutte le prove scatteranno dallo stadio “Merlo“, dove è anche prevista la linea del traguardo. Per tutti il percorso attraverserà il centro storico della città, piazza Ducale, il Castello, la Strada Coperta per poi addentrarsi, per la, nel Parco del Ticino. Gli iscritti, al momento, sonoun migliaio provenienti da tutto il nord Italia: le iscrizioni possono essere perfezionate per Half Marathon e Strasul sito www.