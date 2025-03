Lanazione.it - La cardiochirurgia di Aoup: dove il gender gap è un lontano ricordo

Pisa, 7 marzo 2025 - Nel giorno dedicato alle donne, in un’azienda come l’- che negli anni ha investito molto nel contrastare ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro, valorizzando la diversità, adottando la Carta per le pari opportunità e ottenendo la certificazione di genere grazie a politiche improntate al rispetto del principio delle pari dignità – ci sono settori disciplinariilgap o gli stereotipi di genere stanno diventando un. Fra questi l’area dell’emergenza e della chirurgia delle reti tempo-dipendenti, che stanno cominciando lentamente a raggiungere le discipline di area medica, da tempo, si registra una maggiore prevalenza di personale femminile.Un caso su tutti di quella chirurgia fino a poco fa appannaggio dei soli uomini, è la sezione dipartimentale didiretta da Andrea Colli che fa da apripista nell’inversione di rotta visto che, molto spesso, in quel reparto capitano turni di sala operatoria e in reparto interamente al femminile.