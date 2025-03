Quotidiano.net - La bellezza va incontro alla primavera

La Giornata Internazionale della Donna che si celebra domani è anche l'occasione per andarescoperta delle nuove tendenze beauty e make-up per la prossimacosì da regalarsi (o farsi regalare) qualche interessante anteprima. La prima grande novità della nuova stagione è il ritorno del beauty trend glow per una pelle sempre illuminata e con quell'effetto sensuale e fresco che fa la differenza. Capitolo skincare: gli esperti del settore continuano a ribadire l'importanza di avere una pelle idratata e sana (che si ottiene soltanto attraverso una routine quotidiana) perché solo così il trucco avrà l'effetto desiderato. Infine ogni stagione che arriva porta con sé i suoi colori e quelli della2025 sono davvero interessanti. Come ad esempio quelli proposti da Néonail per la collezione più frizzante dell'anno.