Quicomo.it - L'8 marzo le donne viaggiano gratis sui battelli del lago di Como

Leggi su Quicomo.it

Il servizio di trasporto pubblico di linea sui laghi di, Maggiore e Garda, si tinge di giallo, colore simbolo della ricorrenza, per sottolineare l'importanza della lotta per i diritti delle, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche e.