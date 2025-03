Lanazione.it - L’8 marzo col Presidente della Provincia Alessandro Polcri

Arezzo, 72025 – Si celebra sabato 8, la Giornata Internazionale dei DirittiDonna, per ricordare i molti ordinari atti di coraggio compiuti dalle donne ed il loro ruolo straordinario che hanno avuto nello storia del loro Paese. Ildichiara : “L’ 8è l’occasione per richiamare all’attenzione la lunga lotta di tutte le donne per essere protagoniste, insieme agli uomini, e su un piano di parità,vita culturale, economica e politica del Paese. Ladi Arezzo è da molti anni, in prima linea nella realizzazione di politiche mirate alla parità di genere, oltreché nella lotta contro la violenza sulle donne, attivate in collaborazione con Enti Locali e Associazione del territorio. La strada è ancora in salita, perché persistono purtroppo disparità economiche, scarsa presenza delle donne negli organismi decisionali e altre discriminazioni, per questo è necessario continuare a fare rete per contrastare ogni tipologia di violenza e sostenere le donne.