Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios si ritira da Indian Wells: il dolore al polso è troppo forte, l’australiano scoppia a piangere | Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Frustrazione, lacrime e ritiro. Nickè stato costretto a lasciare il campo anel match del primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp.ha dovuto alzare bandiera bianca per un fastidio insopportabile al solitoche lo ha già costretto a un lunghissimo stop e a un’operazione.ha perso il primo set al tie break e si èto nel secondo parziale, abbandonando il campo sul punteggio di 7-6 (9-7), 3-0. Il 29enne, dopo essersi seduto sulla sedia al cambio campo, èto a. Un misto die delusione. Considerando la modalità con cui si è concluso l’incontro, in molti cominciano a chiedersi se questo non possa essere considerato il punto definitivo sulla carriera delche negli ultimi due anni non è praticamente esistita.