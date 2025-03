Thesocialpost.it - Kyrgios nel dramma: esce in lacrime a Indian Wells, e i fan di Sinner non perdonano

Nickha lasciato il torneo ATP 1000 ditra le, sconfitto più dal dolore che dall’olandese van de Zandschulp. Il polso destro, già suo tormento da mesi, lo ha tradito ancora una volta, gettando un’ombra pesante sul suo futuro. Dopo il ritiro, l’australiano ha ammesso con amarezza: “Non so più cosa fare”.Già agli Australian Open le avvisaglie erano preoccupanti:desiderava tornare in campo, ma ogni allenamento era un compromesso tra la voglia di competere e la sofferenza. Nonostante tutto, ha voluto provarci nel Masters 1000 californiano, ma il destino ha deciso diversamente.Un match di sofferenza eLa sfida contro van de Zandschulp è stata un calvario: dopo un avvio difficile,sembrava in grado di reagire, ma il fisico non ha retto.