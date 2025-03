Ilnapolista.it - Krol: «Il Napoli ha perso punti per strada che non doveva perdere. Vincerà l’Inter»

Leggi su Ilnapolista.it

: «. Il miohaperche non»La Stampa, a firma Guglielmo Buccheri, intervista Rudy.Quattro squadre in sei: chi arriva primo al traguardo?«Dico Inter, poi il “mio”».Inter perché?«Mi sembra quella costruita meglio e non ho mai creduto alla troppe partite come ostacolo: ai giocatori importa andare in campo e fare il loro lavoro».Il “suo”.lo chiama ancora così.«Là ho vissuto un’esperienza che mi ha legato a quei colori. Ora che è rientrato Buongiorno, Conte si sentirà più al sicuro, ma hannoperche nonno.».Lo stato di salute del nostro pallone a che livello è?«Come ho detto prima, la Serie A è tutta da vedere e, io, la vedo con la massima attenzione. Non dovete mai dimenticarvi dell’arte del difendere: siete maestri».