Calciomercato.it - Kolo Muani tra Juve e PSG: il messaggio a Giuntoli sul futuro

L’attaccante francese ha parlato del suolanciando segnali in ottica bianconera ma non solo: aperta la porta pariginaA gennaio lantus ha provato a sistemare diverse lacune importanti che si è portata dietro dall’estate e altre che invece sono spuntate col passare dei mesi. Se in difesa c’è l’alibi degli incredibili infortuni in serie, insieme all’addio burrascoso di Danilo, in attacco la questione Milik ha portato Motta a non avere alternative di ruolo a Dusan Vlahovic. Così l’arrivo diin prestito dal PSG è stata una ventata d’aria freschissima che ha prodotto subito grandi effetti.Randal(LaPresse) – calciomercato.itIl francese ha segnato 5 gol nelle prime 3 partite in Serie A, due doppiette e la rete decisiva col Napoli che non è bastata a evitare la sconfitta all’esordio.