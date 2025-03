Juventusnews24.com - Kolo Muani non si nasconde: «Restare alla Juve? Perchè no se le cose continuano così. Ma col PSG non è un capitolo chiuso»

di RedazionentusNews24non si: le dichiarazioni dell’attaccante di proprietà del PSG che nel corso del mercato di gennaio è passato in prestoRandalè intervenuto a La Repubblica. Di seguito le parole dell’attaccante francese passato dal PSGntus con la formula del prestito secco.– «La mia volontà è di giocare e di divertirmi. Ma se le, perché no? Lantus è il club che mi ha aperto le porte. Ho parlato molto con Thiago Motta prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscisserobene»RUOLO – «Sono un attaccante e al giorno d’oggi bisogna essere polivalenti, quindi sto bene al centro come da esterno.