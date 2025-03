Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, parla l’attaccante: «Futuro? Se le cose continuano così… Vi svelo la mia volontà»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, le dichiarazioni delfrancese sul: cosa ha detto il centravanti bianconeroRandalha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Di seguito le parole delfrancese in prestito dal PSG. L’annuncio sul possibilealla.JUVE – «La miaè di giocare e di divertirmi. Ma se lecosì, perché no? Laè il club che mi ha aperto le porte. Hoto molto con Thiago Motta prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscissero così bene».L’INTERVISTA COMPLETA DIA LA REPUBBLICALeggi sunews24.com