Kolo Muani, cosa combini? Fenomeno o flop, il dubbio amletico in casa Juve. "La Juve mi ha aperto le porte, potrei restare", così Kolo Muani in un'intervista pubblicata da La Repubblica stamane. Il centravanti francese è stato accolto fin da subito benissimo in quel di Torino, con Thiago Motta che gli ha consegnato praticamente subito la maglia da titolare. In campo già al Maradona contro il Napoli, nonostante i pochi allenamenti con i compagni. Sono ugualmente bastati, perché alla prima occasione ha segnato. Dopo appena 20'. Un gol che non è bastato alla Juve, uscita sconfitta dall'impianto partenopeo ma che aveva dato la percezione di come Thiago Motta avesse trovato il bomber che tanto cercava.