King Arthur | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Keira Knightley

Il regista Antoine Fuqua si è affermato negli anni come uno dei registi più talentuosi per quanto riguarda i film d'azione a tinte crime. Tra i suoi titoli più celebri si annoverano Training Day, Brooklyn's Finest, The Equalizer e I magnifici 7. Un altro dei suoi più apprezzati è King Arthur, rilettura storica del celebre racconto dedicato a re Artù e ad altri noti personaggi a lui associati. Il progetto nacque in seguito al rinnovato entusiasmo per i film di carattere storico, e in particolare dopo il successo de Il gladiatore. Il film, uscito nel 2004, si presenta però come una versione inusuale della storia, presentando una serie di notevoli differenze rispetto al mito originale. La sceneggiatura, scritta da David Franzoni, non è infatti basata su fonti preesistenti, ma è interamente frutto di una invenzione originale.