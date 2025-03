Internews24.com - Kimmich Inter, tramontata l’idea che porta al tedesco del Bayern Monaco? Le ultime

di Redazione, sono svanite le possibilità di vedere ilin maglia nerazzurra? Lesul giocatoreAccostato al calciomercato, ad oggi non sembrano esserci possibilità di riuscita per l’operazione tentata dagli uomini del club milanese per aggiudicarsi. Tramonta infatti definitivamentedi veder vestire la maglia nerazzurra al calciatoredel. Stando agli ultimi aggiornamenti riti da BILD, sarebbe stata trovata l’intesa trae il club bavarese per il rinnovo del contratto.Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, tuttavia le strade tra le due parti sembra non si divideranno, almeno fino al giugno del 2029. Come riil quotidiano, si attende solo la firma al documento. Nei mesi scorsi l’entourage del giocatore aveva tastato il terreno per altri club ma non c’è mai stato nulla di concreto, a quanto pare nelle volontà dic’è sempre stata la permanenza al