Kim Jong un minaccia Trump | Gli Usa pagheranno cara l’alleanza e le esrcitazioni militari congiunte con la Corea del Sud

Il rafforzamento delle relazionitradel Sud e Stati Uniti ha fatto infuriare il leader nordno KimUn. Pyongyang, infatti, hato le amministrazioni di Washington e Seul per la loro esercitazione militare congiunta, annunciata per la prossima settimana, sostenendo che, se dovessero proseguire, rischierebbero di pagare “un prezzo orribile”.L’avvertimento nordno arriva un giorno dopo l’annuncio delle forze armate dei due Paesi, che hanno comunicato che l’esercitazione annuale Freedom Shield inizierà lunedì e durerà 11 giorni, con simulazioni al computer e addestramenti sul campo.Kimun: “Gli Usae lecon ladel Sud”“Freedom Shield è stata ripetutamente modificata in peggio, con intenti maligni ben evidenti.