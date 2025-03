Justcalcio.com - Kike Pérez, il motore Venezia che brilla davanti al duello contro Fábregas

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-07 16:20:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:è entrato nel. Dal suo arrivo nel mercato invernale, il centrocampista di Toledo è diventato un pezzo chiave nel team di Eusebio di Francesco. Questo sabato alle 15:00 A partire da Cescil giorno 28 di Serie Ain unchiave per continuare ad aggiungere e pensare a una permanenza complicata.La sua distribuzione fisica sta facendo differenze nella serie A, dove si è affermato come Uno dei giocatori più a distanza viaggiano In ogni partita. Le cifre riflettono il loro impatto immediato su queste prime settimane in Italia. Negli ultimi due incontri, prima Lazio (0-0) e Atalanta (0-0),Ha infranto i record fisici che sottolineano la sua capacità di lavorare e sacrificare.