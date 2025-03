Thesocialpost.it - Kiev: “Nella notte 58 missili e 194 droni dalla Russia”

di giovedì, l’Ucraina è stata oggetto di un massiccio attacco da parte delle forze russe, che hanno lanciato almeno 58e 194. L’esercito ucraino ha reso noto di aver utilizzato, per la prima volta, i caccia Mirage 2000 fornitiFrancia il mese scorso per intercettare e contrastare l’offensiva. L’impiego di questi velivoli rappresenta un passo significativostrategia di difesa ucraina, in un momento in cui la sospensione degli aiuti militari statunitensi solleva preoccupazioni sulla capacità di resistere agli attacchi.In un comunicato ufficiale, l’aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto almeno 134 degli obiettivi nemici, tra cui 34e 100. «Abbiamo utilizzato i Mirage 2000 per la prima volta in combattimento e i risultati dimostrano la loro efficacia», ha sottolineato una fonte militare ucraina.