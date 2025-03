Secoloditalia.it - Kiev guarda all’Italia: «Da Meloni proposta molto pragmatica. Abbiamo preso contatto con Roma»

Leggi su Secoloditalia.it

ha fatto sapere di aver chiestomaggiori dettagli sullaavanzata da Giorgiadi estendere l’articolo 5 della Nato all’Ucraina, pur senza un suo ingresso nell’Alleanza che la Russia considera una «linea rossa» non valicabile. Si tratta di una soluzione «», ha detto il vice primo ministro Olha Stefanishyna, intervenendo alla tv ucraina.: «Da»Il governo italiano ragiona intorno a questa idea già da qualche tempo el’ha messa formalmente sul tavolo delle discussioni durante il vertice di Londra di domenica. Ieri l’ha rilanciata anche da Bruxelles, dove si è riunito il Consiglio europeo straordinario su Ucraina e difesa europea. «Accogliamo con favore questa dichiarazione come parte della discussione sulla fornitura all’Ucraina di garanzie di sicurezza a lungo termine e sulle garanzie di sicurezza e pace in generale», ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, in un briefing a, rivelando che «per quanto riquesta, siamo incon i nostri colleghi italiani per chiarirne i dettagli».