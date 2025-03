Sololaroma.it - Kiel-Stoccarda, il pronostico di Bundesliga: Multigol e combo speciale

Leggi su Sololaroma.it

Si apre oggi la 25ª giornata di, e ne mancano solo nove al termine della stagione. A dare il là al weekend Borussia Monchengladbach e Mainz, questa sera alle 20:30, ma un ricco programma di calcio tedesco ci attende sabato 8 marzo. Tra le cinque gare della 15:30 anche un Holstein, all’Holstein-Stadion, che mette in palio punti che pesano come macigni nella corsa a salvezza ed Europa.Che per i padroni di casa, neopromossi quest’anno, non sarebbe stata una stagione semplice era piuttosto ovvio, ed infatti la permanenza insarà qualcosa da inseguire fino all’ultima giornata. Una luce l’ha portata sicuramente la vittoria per 0-1 sul campi dell’Union Berlino domenica scorsa, riportando un successo che mancava dal 14 gennaio (2 punti nelle 6 partite di mezzo).