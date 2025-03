Quotidiano.net - Keir Starmer elogia i progressi dell'Ue sul riarmo e promuove collaborazione bellica

Il premier britannicoha sentito oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per "plaudire aifatti dall'Ue nel Consiglio Europeo di ieri" sui piani di: "ulteriore segnalea volontà'Europa di rafforzare il suo ruolo". Lo riferisce Downing Street, precisando che il premier britannico ha evidenziato anche l'azione diplomatica di "Usa, Regno Unito, Francia e Ucraina" dietro l'annuncio dei colloqui in Arabia Saudita per "una potenziale pace". Evocata poi "unapiù stretta" fra le industrie belliche di Londra e Bruxelles, da allargare a partner come Canada, Turchia, Norvegia e Islanda, i cui leaderha pure sentito oggi.