Kate Middleton, William ha ceduto: "Ne ho abbastanza". La testimonianza del fotografo

sono preoccupati che i loro bambini, George, Charlotte e Louis, possano soffrire per l’esposizione mediatica cui sono costretti. I Principi del Galles sono consapevoli che l’infanzia dei loro figli non può essere “normale” ma si sforzano di proteggere più che possono la loro privacy e di trovare il giusto equilibrio tra i doveri istituzionali e il rispetto dei bisogni e degli spazi dei piccoli che stanno crescendo.adora fare la mammaMentresi sta preparando ad apparire alla cerimonia del Commonwealth Day, dopo che lo scorso anno è stata costretta a saltarla a causa del cancro, non trascura mai i suoi figli. Ha persino saltato la serata di gala dei Bafta per concedersi una vacanza ai Caraibi in famiglia. Con la malattia i suoi bambini e suo maritosono diventati la sua priorità e li antepone anche ai doveri di Corte.