Movieplayer.it - Karate Kid: Legends e Cobra Kai, gli showrunner della serie spiegano il legame tra i due progetti

Leggi su Movieplayer.it

LaKai si è conclusa dopo sei stagioni e glihanno spiegato in che modo è stato tenuto in considerazione ilcon il filmKid:. LaKai si è conclusa con la stagione 6, ma la storia continuerà grazie al filmKid:. Gli, recentemente, hanno parlato deltra i dueassicurando che non ci saranno contraddizioni e il canone verrà rispettato. Il lavoro sull'ultima stagioneRalph Macchio riprenderà il ruolo di Daniel LaRusso inKid:e nel film apparirà anche Mr. Han, interpretato da Jackie Chan e che ha debuttato nel franchise nel film del 2010. Jon Hurwitz e Josh Heald, che sono stati alla guida diKai, hanno recentemente parlato di come .