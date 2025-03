Lanazione.it - Kabel, la forza del gruppo per la promozione

Undicesimo sigillo per laVolley Prato che ha iniziato inizia nel migliore deI modi la Pool. Un successo importante contro un Firenze Ovest che non è quasi mai riuscito a creare problemi veri. Tre punti che permettono a Prato di iniziare al meglio la fase decisiva del torneo. Ecco le parole dell’allenatore Mirko Novelli. "Va bene così. Non siamo stati perfetti ma, pur nella nostra imperfezione, abbiamo mantenuto il nostro tipo di gioco. Il cambio palla ha funzionato, siamo stati meno precisi sui palloni meno puliti ma è andata bene". Vittoria per 3-0, tutto sommato netta, contro un avversario niente affatto banale come Firenze Ovest che poteva essere molto “fastidiosa” e che, di sicuro, lo sarà al ritorno. "A casa loro sarà tutta un’altra gara. Hanno fatto ottimi risultati con tutte e noi soffriamo la loro palestra fin da quando i miei ragazzi facevano l’Under 14 e quindi sarà senza dubbio una battaglia sportiva.