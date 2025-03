Juventusnews24.com - Juventus Women, Beccari oltre le difficoltà: pronto il rinnovo fino al 2028

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munnolevicinoal. Tutti i dettagli sul futuro della calciatrice bianconeraNon viene da un periodo brillante Chiara, ma il suo futuro allanon è in discussione. L’attaccante classe 2004 prodotto del vivaio, rientrata in estate dal prestito al Sassuolo, negli ultimi mesi ha riscontrato qualchedopo un inizio di stagione da protagonista.La Juve ha però tutta l’intenzione di aspettarla, rinnovandole anche la fiduciaal. Lo ha appreso in esclusivanews24.com. Il prolungamento dovrebbe essere nero su bianco nei prossimi giorni.Leggi sunews24.com