Tvplay.it - Juventus-Atalanta, mazzata incredibile: salta il big match

Leggi su Tvplay.it

Si avvicina l’appuntamento col big, che non sarà una sfida semplice per nessuna delle due formazioni. Inoltre, c’è un’assenza piuttosto pesante da registrare.Senza ombra di dubbio l’appuntamento di campionato più atteso per il turno numero 28 dell’edizione corrente del campioanto di Serie A è la sfida fra. Due formazioni in lotta per lo scudetto – dopo il rush a sorpresa dei bianconeri, alla luce dei risultati delle concorrenti dirette – e per i posti in Champions League per la prossima annata. Infatti, la Dea è terza classificata a 55 punti e i bianconeri ne contano 52 al momento, quindi possono agganciare la formazione di Gasperini e insidiarla pericolosamente per i suoi obiettivi.il big(ANSA) – tvplay Tuttavia per l’occasione l’allenatore dell’dovrà tenere in considerazione una strategia rinnovata per la sua formazione in base agli elementi a disposizione, ma anche rispetto a quelli che disporrà sul terreno di gioco l’antagonista ovvero Thiago Motta.