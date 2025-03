Calciomercato.it - Juventus, 30 milioni di dubbi su Conceicao: la posizione del Porto | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Arrivato in prestito secco fino alla fine della stagione in corso, i bianconeri ragionano sull’eventuale conferma dell’esterno d’attaccoQuinta vittoria consecutiva in Serie A per lacontro il Verona, quarto posto in solitaria e sei punti di distanza dalla capolista Inter di Simone Inzaghi: è questo il ruolino di marcia della squadra piemontese in queste ultime partite.Francisco(LaPresse) – Calciomercato.itSenza dimenticare, però, le cocenti delusioni chiamate eliminazioni: dai playoff della Champions League per mano del PSV Eindhoven, poi travolto con sette gol dall’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione per club, ai quarti di Coppa Italia, con l’Empoli di Roberto D’Aversa che ha avuto la meglio ai calci di rigore e che, anche durante i 90 minuti, avrebbe meritato di approdare in semifinale, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano.