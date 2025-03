Serieanews.com - Juve, Zirkzee segna in Europa League: e Giuntoli lo porta a Torino

è tornato al gol instudia intanto il piano per acquistarloin: il piano diperrlo a– SerieAnewsLa stagione di Joshuanon è stata facile, ma il giovane attaccante olandese sembra essere pronto a riscrivere il proprio futuro. Dopo il dolore per il rigore sbagliato che ha estromesso il Manchester United dalla FA Cup contro il Fulham,ha ritrovato il sorriso nel match d’andata degli ottavi di finale dicontro la Real Sociedad.Un gol da rapace d’area, un destro fulmineo al 57? che hato il Manchester United momentaneamente in vantaggio, confermando il suo valore. Nonostante il pareggio subito con un rigore di Oyarzabal,ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento su cui fare affidamento.